Secretaría de las Mujeres y RENAPO fortalecerán seguimiento de casos de violencia contra las mujeres

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de las Mujeres y el Registro Nacional de Población e Identidad (RENAPO) firmaron un convenio de colaboración que permitirá mejorar el seguimiento de los casos de violencia contra las mujeres, mediante registros únicos y confiables que fortalezcan la atención, prevención y evaluación de las acciones institucionales.

El acuerdo permitirá integrar y validar la información del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM) mediante la CURP como identificador único, lo que evitará duplicidades, mejorará la trazabilidad de los casos y garantizará un seguimiento continuo y articulado. Durante el acto, la subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias, Ingrid Gómez Saracibar, destacó que este convenio permite avanzar hacia una atención más eficaz y responsable por parte del Estado, al asegurar que cada mujer atendida cuente con un registro único que refleje su trayectoria de atención y las acciones institucionales implementadas.

El convenio también permite a la Secretaría de las Mujeres consultar y validar, de manera segura y conforme a la ley, la información contenida en la Base de Datos Nacional de la CURP y en la Base de Datos Nacional del Registro Civil.

Esto contribuye a mejorar la calidad de los análisis sobre las violencias contra las mujeres, identificar riesgos, detectar reincidencias y evaluar la efectividad de las medidas de prevención y protección. Por su parte, el director general del Registro Nacional de Población e Identidad, Félix Arturo Arce Vargas, subrayó la importancia de la colaboración interinstitucional para garantizar el derecho a la identidad y su papel como habilitador del acceso a otros derechos, en particular para mujeres que enfrentan contextos de violencia.