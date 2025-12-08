Secretaría de las Mujeres y fiscalías de todo el país pactan convenio de colaboración contra la violencia de género

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En un encuentro histórico, la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ) —presidida por primera vez por la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos— recibió y aceptó una propuesta de colaboración presentada por la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, cuyo objetivo es asegurar la protección efectiva de los derechos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes, e impulsar una agenda estratégica de cambios profundos en la procuración de justicia con perspectiva de género e interseccionalidad.

La presencia de la secretaria da cuenta del compromiso que el Gobierno de México, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, tiene con la transformación estructural de la justicia con perspectiva de género.

“Estamos en un contexto muy relevante en nuestro país, tenemos a la primera mujer Presidenta de la República, con una promesa, con una convicción de transformar la vida de las mujeres”, destacó Hernández Mora, quien agregó que la CNPJ es un eje fundamental para cumplir con el encargo mandatado por la Presidenta.