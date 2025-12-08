Secretaría de las Mujeres y fiscalías de todo el país pactan convenio de colaboración contra la violencia de género

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En un encuentro histórico, la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ) —presidida por primera vez por la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos— recibió y aceptó una propuesta de colaboración presentada por la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, cuyo objetivo es asegurar la protección efectiva de los derechos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes, e impulsar una agenda estratégica de cambios profundos en la procuración de justicia con perspectiva de género e interseccionalidad.
La presencia de la secretaria da cuenta del compromiso que el Gobierno de México, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, tiene con la transformación estructural de la justicia con perspectiva de género.
“Estamos en un contexto muy relevante en nuestro país, tenemos a la primera mujer Presidenta de la República, con una promesa, con una convicción de transformar la vida de las mujeres”, destacó Hernández Mora, quien agregó que la CNPJ es un eje fundamental para cumplir con el encargo mandatado por la Presidenta.
Con el convenio presentado se busca establecer mecanismos conjuntos de trabajo para la capacitación, intercambio de información y desarrollo de protocolos, entre otros, toda vez que “hay mujeres que quizás no denuncian o que no acuden a una autoridad de procuración de justicia porque quizás tienen miedo, porque hay desconfianza, por distintas razones”, apuntó la secretaria de las Mujeres.
La fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, recibió con entusiasmo la propuesta y enfatizó en la necesidad de fortalecer un trabajo coordinado entre la Secretaría de las Mujeres y la CNPJ.
La propuesta contempla la celebración de convenios específicos de colaboración entre la Secretaría de las Mujeres del Gobierno de México y las Fiscalías Estatales de las 32 entidades. Ello permitiría la participación de la Red de Abogadas de las Mujeres en el acompañamiento de las víctimas de delitos de género, además de la colaboración para dar seguimiento a casos de tortura sexual cometida contra mujeres.
Se fijarían también las obligaciones para informar y coadyuvar con el Mecanismo de Seguimiento, además de dar continuidad de manera conjunta a las recomendaciones hechas al Estado mexicano por parte de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés).
Además, la colaboración entre la Secretaría de las Mujeres y la CNPJ permitirá homologar delitos sobre las distintas violencia hacia las mujeres, como la violencia vicaria; acompañar la elaboración e implementación del Plan Integral contra el Abuso Sexual; así como capacitaciones y talleres dirigidos al personal ministerial para adoptar una mayor perspectiva de género.
Se prevé también la creación de un Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en Orfandad, la actualización del Modelo de Atención de Centros de Justicia para las Mujeres.
Con esta colaboración, dijo la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora: “haciendo lo que nos toca, cada uno y cada una podemos abonar a esta exigencia histórica y a la deuda que se tiene con las mujeres en la procuración de justicia.”
