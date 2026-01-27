Secretaría de las Mujeres y FGR unirán inteligencia para identificar agresores de mujeres

En este sentido, subrayó que la Secretaría de las Mujeres nace con una visión territorial y técnica, donde la toma de decisiones se basa en datos, estadística y planeación estratégica para combatir la violencia estructural de manera acelerada. "Nuestra Secretaría nació con una claridad de que la planeación, los datos, la toma de decisiones con base en la estadística, todo lo que hacemos (...) lo mapeamos, vemos datos, vemos estadísticas y tomamos decisiones", apuntó.

Entre los acuerdos de este primer encuentro, destaca la conexión del BANAVIM con el Banco Nacional de Datos Forenses. Esta vinculación permitiría identificar si los agresores registrados cuentan con antecedentes vinculados a otros fenómenos delictivos, para evitar así que la violencia de género sea vista como un hecho aislado y sea posible, en cambio, que la inteligencia criminal actúe con una visión integral del contexto de riesgo.

Al respecto, la directora general de Inteligencia, Innovación y Planeación Estratégica, Patricia Carranza Rodríguez, señaló que el reto es convertir al BANAVIM en una herramienta que facilite el trabajo de las fiscalías y autoridades locales.

Para ello, se acordó impulsar procesos de capacitación y certificación del personal que opera dichos registros, lo que asegurará la calidad de la información y eliminará la doble captura de datos. El objetivo es agilizar los procesos de investigación y protección.

Por su parte, la titular del Centro Federal de Inteligencia Criminal, Edna Patricia Cepeda Morales, ofreció la colaboración de la red de inteligencia de las 32 fiscalías para alinear visiones y sumar herramientas tecnológicas que fortalezcan la labor de la Secretaría de las Mujeres.

Este diálogo interinstitucional marca la pauta para fortalecer la procuración de justicia, con la planeación y la inteligencia como ejes vertebrales al servicio de los derechos de las mujeres.