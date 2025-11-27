Secretaría de las Mujeres y DiDi firman convenio para fortalecer la perspectiva de género en el servicio de movilidad

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el propósito de integrar la perspectiva de género en contextos de movilidad, la Secretaría de las Mujeres del Gobierno de México y la empresa DiDi firmaron un convenio que contempla múltiples acciones de largo plazo en favor de los derechos y el bienestar de las mujeres.

Sobre este acuerdo, la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, señaló que la dependencia que encabeza tiene la responsabilidad de, “además de generar política pública, provocar una corresponsabilidad social”, que incluya a la iniciativa privada.

“No es sólo lo que hagamos desde el gobierno, sino que haya un entendimiento colectivo de que todas y todos podemos hacer algo por transformar la vida de las mujeres”, subrayó.