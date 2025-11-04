Secretaría de las Mujeres repudia acoso a Sheinbaum y llaman a no revictimizar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras un acto de acoso ocurrido en el Centro Histórico de la Ciudad de México contra la presidenta Claudia Sheinbaum, la Secretaría de las Mujeres del Gobierno de México, junto con titulares de institutos estatales de la mujer y legisladoras federales, emitieron un pronunciamiento enérgico condenando los hechos y reiterando su compromiso con una vida libre de violencias para todas las mujeres.

En el documento, las firmantes señalaron que la cercanía de la Presidenta con el pueblo “no puede interpretarse como una ocasión para invadir su espacio personal”, subrayando que cualquier contacto físico sin consentimiento representa no solo una falta de respeto, sino un delito.

El pronunciamiento también exhorta a los medios de comunicación, tanto tradicionales como digitales, a no reproducir contenidos que revictimicen ni promuevan la violencia simbólica o mediática. “Reproducir es revictimizar”, afirmaron, haciendo hincapié en la necesidad de adoptar una perspectiva de género en las coberturas informativas.

En palabras del comunicado: “¡Las mujeres, adolescentes y niñas NO se tocan! A la Presidenta la cuida el pueblo, pero el respeto debe ser la primera forma de cuidado”.