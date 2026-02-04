"Se requiere un Bukele en México y en Michoacán": diputado Tafolla

La postura del diputado se centra en la necesidad de un liderazgo que actúe con determinación, citando como ejemplo la administración del presidente salvadoreño Nayib Bukele. El legislador estableció su punto de vista sobre el tipo de acción que considera necesaria para pacificar la región:

"A mí me gusta mucho cómo gobierna, por ejemplo, Nayib Bukele de El Salvador, porque es tajante, corta las cosas de raíz y yo, desde mi punto de vista, lo está haciendo muy bien."

Tafolla enfatizó que esta necesidad de acción contundente no es exclusiva de Michoacán, sino que se extiende a nivel nacional. Tras exponer su admiración por el modelo de seguridad salvadoreño, el diputado lanzó una declaración que resuena en el debate sobre las estrategias de seguridad en el país:

-"¿Se requiere un Bukele en México?"

-"Se requiere un Bukele en México, no nada más en Michoacán."

El diputado local insistió en que el estado michoacano posee "todo el Estado de fuerza para poder hacer las cosas bien", al sugerir que la falta de resultados se debe a una insuficiencia en la contundencia de las acciones tomadas hasta el momento, más que a una falta de recursos o capacidad.

mrh