"Se requiere un Bukele en México y en Michoacán": diputado Tafolla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco de las discusiones sobre la seguridad en la entidad y ante la próxima visita de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, el diputado local independiente, Carlos Alejandro Bautista Tafolla, expresó su confianza en que se verán resultados, aunque supeditó este optimismo a la adopción de un método de gobierno más firme y decisivo, similar al implementado en El Salvador.
El legislador fue cuestionado sobre sus expectativas respecto al Plan Michoacán y la agenda de la próxima visita presidencial, a lo que respondió manifestando su esperanza en la capacidad del Estado para generar cambios contundentes. Tafolla argumentó que, si bien existen comparativos entre la realidad de México y la de El Salvador, Michoacán cuenta con la fuerza institucional necesaria para implementar medidas drásticas y efectivas contra la inseguridad.
La postura del diputado se centra en la necesidad de un liderazgo que actúe con determinación, citando como ejemplo la administración del presidente salvadoreño Nayib Bukele. El legislador estableció su punto de vista sobre el tipo de acción que considera necesaria para pacificar la región:
"A mí me gusta mucho cómo gobierna, por ejemplo, Nayib Bukele de El Salvador, porque es tajante, corta las cosas de raíz y yo, desde mi punto de vista, lo está haciendo muy bien."
Tafolla enfatizó que esta necesidad de acción contundente no es exclusiva de Michoacán, sino que se extiende a nivel nacional. Tras exponer su admiración por el modelo de seguridad salvadoreño, el diputado lanzó una declaración que resuena en el debate sobre las estrategias de seguridad en el país:
-"¿Se requiere un Bukele en México?"
-"Se requiere un Bukele en México, no nada más en Michoacán."
El diputado local insistió en que el estado michoacano posee "todo el Estado de fuerza para poder hacer las cosas bien", al sugerir que la falta de resultados se debe a una insuficiencia en la contundencia de las acciones tomadas hasta el momento, más que a una falta de recursos o capacidad.
mrh