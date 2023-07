Se registra sismo de 5.2 de magnitud en Guerrero; se percibe en CDMX y Michoacán

En el estado del epicentro, el temblor se percibió en municipios de Tierra Caliente, Coyuca de Catalán y en la Costa Grande

Mientras tanto, en la Ciudad de México no ameritó alerta sísmica por su baja aceleración.

De acuerdo al jefe de Gobierno de la CDMX, Martí Batres, no hubo ningún tipo de afectación.

"Se registró un sismo con epicentro en Altamirano, Guerrero, con una magnitud de 5.5. Por su baja aceleración en la Ciudad de México casi no se percibió. Por lo tanto, no ameritó activación de la alerta sísmica. No se reporta ningún tipo de daño en la capital".