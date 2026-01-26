¡Se les acabó la fiesta! Profeco va contra revendedores de boletos tras polémica con BTS

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) inició un procedimiento por infracción a la ley contra Ticketmaster, derivado de la falta de claridad en la información proporcionada durante la venta de boletos para los conciertos del grupo surcoreano BTS en México.

La medida fue anunciada por el titular de la dependencia, César Iván Escalante Ruiz, durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo este lunes desde Palacio Nacional.

“Vamos a iniciar un procedimiento por infracción a la ley a Ticketmaster por la falta de claridad en la información proporcionada a las y los consumidores”, declaró Escalante Ruiz.

De acuerdo con Profeco, las acciones se dividieron en tres momentos: antes, durante y después de la venta de boletos. Antes de la venta, se detectaron inconformidades por parte de las y los interesados, a través del monitoreo de redes sociales y quejas formales. Por ello, la institución exhortó a Ticketmaster a publicar de manera anticipada los precios y localización de cada boleto, lo que no se cumplió.