¡Se les acabó la fiesta! Profeco va contra revendedores de boletos tras polémica con BTS

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) inició un procedimiento por infracción a la ley contra Ticketmaster, derivado de la falta de claridad en la información proporcionada durante la venta de boletos para los conciertos del grupo surcoreano BTS en México.
La medida fue anunciada por el titular de la dependencia, César Iván Escalante Ruiz, durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo este lunes desde Palacio Nacional.
“Vamos a iniciar un procedimiento por infracción a la ley a Ticketmaster por la falta de claridad en la información proporcionada a las y los consumidores”, declaró Escalante Ruiz.
De acuerdo con Profeco, las acciones se dividieron en tres momentos: antes, durante y después de la venta de boletos. Antes de la venta, se detectaron inconformidades por parte de las y los interesados, a través del monitoreo de redes sociales y quejas formales. Por ello, la institución exhortó a Ticketmaster a publicar de manera anticipada los precios y localización de cada boleto, lo que no se cumplió.
Verificación en tiempo real
Según se informó, durante la venta, Profeco realizó visitas de verificación en las inmediaciones del Estadio GNP, el Palacio de los Deportes y centros comerciales, ante rumores de venta física que podrían haber violado los términos de la preventa exclusiva para fans. Si bien no se detectó venta presencial de boletos para BTS en esos puntos, sí se identificaron ventas para otros eventos.
Posteriormente, se confirmó que Ticketmaster no ofreció información clara ni completa sobre costos totales, cargos y distribución de localidades, lo que motivó el procedimiento administrativo.
Reventa bajo la lupa
Además, Profeco anunció que se sancionará a las plataformas de reventa StubHub y Viagogo, por incurrir en lo que la autoridad considera “prácticas abusivas y desleales”.
“Ya se están identificando domicilios o sitios en internet registrados en México para hacerles la notificación oportuna”, aseguró el funcionario.
Nuevas reglas en camino
A raíz del caso BTS, la Profeco trabaja en nuevos lineamientos para regular la publicidad, información y venta de boletos para conciertos, festivales y espectáculos, que incluirán:
Publicación clara del lugar, fechas y horarios.
Mapa y precios exactos con al menos 24 horas de anticipación a la primera venta.
Costo total del boleto, incluyendo todos los cargos.
Además, se habilitó el canal de contacto conciertos@profeco.gob.mx para recibir denuncias relacionadas con espectáculos en todo el país.
