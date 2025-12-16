Se le va el tren al alcalde de Tlajomulco durante inauguración [Video]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante la inauguración de la Línea 4 del Tren Ligero en Tlajomulco, Jalisco, el presidente municipal, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, no logró abordar el convoy inaugural, lo que provocó reacciones en redes sociales tras viralizarse el momento.
El hecho ocurrió el lunes, cuando el tren partió con otros funcionarios a bordo mientras el alcalde corrió para intentar subir, pero las puertas se cerraron y arrancó antes de que pudiera hacerlo. Las imágenes fueron difundidas ampliamente en plataformas digitales.
Horas más tarde, y ante la atención generada, el propio alcalde tomó con humor el incidente. En su cuenta oficial de Facebook publicó: “¡No se preocupen, mi gente! Pasa cada 9 minutos”, acompañado de un emoji y un gesto de aprobación.
La Línea 4 conecta el municipio de Tlajomulco con otros puntos clave del área metropolitana de Guadalajara. El proyecto había sido esperado durante varios años por habitantes de la zona sur del estado.
A pesar del incidente, la inauguración se llevó a cabo con normalidad y las operaciones del nuevo sistema de transporte comenzaron conforme a lo programado.
rmr