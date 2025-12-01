Se intensifica frente frío 17: así afectará a Michoacán y estados vecinos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El frente frío número 17 se extenderá esta semana sobre el noreste y oriente del país, provocando un descenso importante de temperatura, lluvias, vientos fuertes y posibles condiciones invernales en varias regiones, incluida Michoacán.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera ambiente frío a muy frío en zonas serranas del estado, con temperaturas que podrían descender entre los 0 y 5 °C, principalmente durante la mañana y la noche. También se prevén lluvias aisladas y ráfagas de viento de moderadas a fuertes.

Además, el ingreso de humedad del océano Pacífico, Golfo de México y mar Caribe favorecerá la presencia de chubascos en entidades como Guerrero, Oaxaca y Chiapas, así como lluvias aisladas en la región occidente del país.

Se recomienda a la población tomar precauciones por el frío, abrigarse adecuadamente y evitar cambios bruscos de temperatura.

Asimismo, se sugiere estar al tanto de los reportes oficiales, especialmente en municipios serranos de Michoacán como Zitácuaro, Tzitzio o Uruapan, donde las condiciones suelen ser más extremas.

SHA