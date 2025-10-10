Se hunde la Marigalante, emblemático galeón turístico de Puerto Vallarta [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La histórica embarcación Marigalante, uno de los íconos turísticos más representativos de Puerto Vallarta, se hundió la tarde de este viernes frente al centro de la ciudad, tras sufrir una falla en su sistema de achique.
El incidente ocurrió mientras la tripulación intentaba regresar al puerto para realizar reparaciones técnicas, pero a la altura del hotel Buenaventura, el problema se agravó y el navío comenzó a hundirse lentamente en las aguas que lo vieron navegar durante más de tres décadas.
De acuerdo con la empresa propietaria, se activaron de inmediato los protocolos de seguridad, lo que permitió evacuar a todos los pasajeros sin riesgo alguno. La tripulación fue reconocida por su acción rápida y responsable, que evitó una tragedia.
“La empresa expresa su profundo agradecimiento a las autoridades marítimas, portuarias y de Protección Civil por su apoyo oportuno y solidario durante el incidente. Agradecemos especialmente a prestadores de servicios de la zona que acudieron al auxilio de nuestra embarcación”, se lee en el comunicado oficial.
La Marigalante fue construida en 1987 y botada oficialmente en 1992 con motivo del V Centenario del Descubrimiento de América. Era una réplica de la Santa María, nave con la que Cristóbal Colón cruzó el Atlántico.
Desde su llegada a Puerto Vallarta, se convirtió en un símbolo de la bahía: turismo, historia, cultura y entretenimiento familiar. Su diseño y recorridos temáticos cautivaron a millones de visitantes durante más de 30 años.
“Hoy, la Marigalante descansa en las aguas que siempre fueron su hogar, donde seguirá viva en la memoria y el corazón de todos los que la vieron navegar”, expresó la empresa en un emotivo mensaje.
La compañía informó que todas las personas que compraron boletos para próximos viajes recibirán un reembolso íntegro. En los próximos días se dará a conocer el mecanismo oficial para realizar la devolución de manera ordenada y segura.
En cuanto al futuro, la empresa anunció que una nueva embarcación, considerada la “hermana de la Marigalante”, arribará en los próximos dos o tres meses para continuar con su legado en la bahía de Banderas.
