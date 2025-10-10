Se hunde la Marigalante, emblemático galeón turístico de Puerto Vallarta [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La histórica embarcación Marigalante, uno de los íconos turísticos más representativos de Puerto Vallarta, se hundió la tarde de este viernes frente al centro de la ciudad, tras sufrir una falla en su sistema de achique.

El incidente ocurrió mientras la tripulación intentaba regresar al puerto para realizar reparaciones técnicas, pero a la altura del hotel Buenaventura, el problema se agravó y el navío comenzó a hundirse lentamente en las aguas que lo vieron navegar durante más de tres décadas.

De acuerdo con la empresa propietaria, se activaron de inmediato los protocolos de seguridad, lo que permitió evacuar a todos los pasajeros sin riesgo alguno. La tripulación fue reconocida por su acción rápida y responsable, que evitó una tragedia.

“La empresa expresa su profundo agradecimiento a las autoridades marítimas, portuarias y de Protección Civil por su apoyo oportuno y solidario durante el incidente. Agradecemos especialmente a prestadores de servicios de la zona que acudieron al auxilio de nuestra embarcación”, se lee en el comunicado oficial.