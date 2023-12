Se agota tiempo para aprobar reducción de jornada laboral en México

De acuerdo a PUBLIMETRO, en caso de que se atienda el primer escenario, el diputado morenista Hamlet García advirtió que se inauguraría una nueva etapa en el proceso legislativo, pues nunca en la historia de México se había votado dos veces un dictamen correctamente desahogado en comisiones.

Advirtió, esto pondría en riesgo cualquier proceso legislativo, pues se abre el precedente de que un dictamen ya votado en comisiones pueda ser modificado y votado nuevamente, alargando los procesos legislativos.

“Creo que el dictamen no puede volver a votarse, ya está votado [...] Estaríamos inaugurando una nueva etapa del proceso legislativo que no me parece recomendable para ninguna de las votaciones que emitamos en el futuro", dijo.

rmr