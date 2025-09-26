Se forma Potencial Ciclón Tropical Nueve; está bajo vigilancia, pero lejos de México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este viernes por la tarde se formó el Potencial Ciclón Tropical Nueve en el océano Atlántico, específicamente a unos 90 kilómetros al este de Cuba, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el sistema presenta vientos sostenidos de 55 km/h y rachas de hasta 75 km/h, desplazándose hacia el noroeste a 15 km/h.
A pesar de su formación, no representa peligro para el territorio mexicano, ya que su trayectoria lo mantiene alejado de costas nacionales, incluyendo la Península de Yucatán.
El fenómeno se localiza aproximadamente a 1,720 km al este de Cancún, Quintana Roo, y su desarrollo continúa bajo vigilancia por parte de autoridades meteorológicas.
Conagua exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de canales oficiales, ya que estos sistemas pueden cambiar su intensidad o ruta de manera rápida.
