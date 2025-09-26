Se forma Potencial Ciclón Tropical Nueve; está bajo vigilancia, pero lejos de México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este viernes por la tarde se formó el Potencial Ciclón Tropical Nueve en el océano Atlántico, específicamente a unos 90 kilómetros al este de Cuba, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el sistema presenta vientos sostenidos de 55 km/h y rachas de hasta 75 km/h, desplazándose hacia el noroeste a 15 km/h.

A pesar de su formación, no representa peligro para el territorio mexicano, ya que su trayectoria lo mantiene alejado de costas nacionales, incluyendo la Península de Yucatán.