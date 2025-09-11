Se forma la depresión tropical Trece-E; seguirán las lluvias

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tarde de este jueves se formó la depresión tropical Trece-E en el océano Pacífico nororiental, frente a las costas de Guerrero, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

A las 15:00 horas, el sistema se localizó a 95 kilómetros al sur-suroeste de Punta Maldonado y a 195 kilómetros al sureste de Acapulco, Guerrero. Presentó vientos máximos sostenidos de 55 km/h, rachas de 75 km/h y un desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 9 km/h.

De acuerdo con los modelos de pronóstico, en los próximos días la depresión tropical se moverá de manera paralela a las costas del Pacífico mexicano.

Los desprendimientos nubosos y el arrastre de humedad ocasionarán lluvias intensas de 75 a 150 milímetros en Guerrero y Oaxaca, así como rachas de viento de 40 a 60 km/h y oleaje elevado de 2 a 3 metros de altura en las costas de ambos estados.

Las lluvias podrían registrarse con descargas eléctricas y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas. Los fuertes vientos también podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Las autoridades exhortaron a la población a atender los avisos del SMN, seguir las recomendaciones de Protección Civil y extremar precauciones ante la presencia de lluvias, viento y oleaje elevado.

