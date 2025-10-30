Se filtra video de reos en fiesta con mujeres en cárcel de Puebla; SSP ya investiga

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla (SSP) anunció el inicio de una investigación por la difusión de videos en redes sociales donde se observa a internos del penal de San Miguel aparentemente participando en una fiesta con mujeres y bebidas alcohólicas. El material audiovisual fue presuntamente grabado al interior del centro penitenciario, lo que ha generado preocupación sobre el control y la seguridad dentro del lugar.

A través de un comunicado oficial, la dependencia informó que la Dirección General de Asuntos Internos será la encargada de esclarecer las circunstancias en que se grabaron las imágenes, así como de identificar y sancionar a las personas responsables, tanto al interior del penal como del personal involucrado.

Los reos fueron captados conviviendo con varias mujeres durante una fiesta, lo cual vulneraría el reglamento penitenciario y pondría en entredicho la integridad del sistema de reinserción social en Puebla.