Se extiende la miasis humana en México; van 135 casos en ocho estados

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En los últimos diez meses, el número de casos confirmados de miasis en humanos provocada por el gusano barrenador ascendió a 135 en México, según datos del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE) con corte al 30 de enero de 2026.
Este padecimiento, que afecta principalmente tejidos blandos del cuerpo humano, ha sido registrado ya en ocho entidades del país, tras la confirmación reciente de dos pacientes en Guerrero.
El primer caso fue detectado en abril de 2025 en Chiapas, donde una mujer de 77 años presentó síntomas compatibles con esta infección parasitaria. Desde entonces, la Secretaría de Salud federal ha iniciado un monitoreo especial para dar seguimiento a la propagación del gusano barrenador.
Chiapas: 99 casos
Yucatán: 14 casos
Quintana Roo: 6 casos
Oaxaca: 6 casos
Campeche: 4 casos
Tabasco, Veracruz y Guerrero: 2 casos cada uno
Aunque Chiapas concentra el mayor número de pacientes, la presencia de casos en estados como Guerrero indica que la infección se está expandiendo hacia otras regiones del país.
La miasis es una enfermedad parasitaria causada por la infestación de larvas de moscas, particularmente del gusano barrenador del ganado (Cochliomyia hominivorax), una especie capaz de alimentarse del tejido vivo de humanos y animales. Su presencia en personas suele estar asociada a condiciones de vulnerabilidad sanitaria, heridas abiertas y zonas de clima cálido.
Las autoridades recomiendan acudir al médico en caso de lesiones cutáneas inusuales o presencia de larvas, así como mantener buenas prácticas de higiene personal y del entorno.
mrh