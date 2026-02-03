Se extiende la miasis humana en México; van 135 casos en ocho estados

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En los últimos diez meses, el número de casos confirmados de miasis en humanos provocada por el gusano barrenador ascendió a 135 en México, según datos del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE) con corte al 30 de enero de 2026.

Este padecimiento, que afecta principalmente tejidos blandos del cuerpo humano, ha sido registrado ya en ocho entidades del país, tras la confirmación reciente de dos pacientes en Guerrero.

El primer caso fue detectado en abril de 2025 en Chiapas, donde una mujer de 77 años presentó síntomas compatibles con esta infección parasitaria. Desde entonces, la Secretaría de Salud federal ha iniciado un monitoreo especial para dar seguimiento a la propagación del gusano barrenador.