"Se está victimizando": Sheinbaum responde a Lilly Téllez tras polémica en EU

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, descartó que exista intención de solicitar el desafuero de la senadora Lilly Téllez, luego de las declaraciones que esta realizó en una entrevista con el medio estadounidense Fox News, donde pidió la intervención de Estados Unidos en asuntos internos del país.
Durante la conferencia matutina de este lunes, Sheinbaum subrayó que no hay ninguna persecución política en contra de la legisladora del PAN y consideró que Téllez está "victimizándose" en medios extranjeros.
“No es nuestra intención desaforarla ni hacer una denuncia, ni mucho menos, pero sí es muy importante que el pueblo de México sepa quién es quién y qué dicen”, declaró la mandataria federal.
Asimismo, Sheinbaum enfatizó que “las disputas que hay en México se resuelven en México”, y cuestionó que una senadora mexicana acuda a instancias internacionales para solicitar lo que consideró una intromisión extranjera, aunque Téllez haya matizado que se refería a “ayuda” y no intervención militar.
“Nosotros no somos como ellos”, añadió la presidenta, en alusión a otros momentos políticos del pasado. También rechazó que Téllez tenga motivos para temer por su seguridad.
rmr