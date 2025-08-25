"Se está victimizando": Sheinbaum responde a Lilly Téllez tras polémica en EU

“No es nuestra intención desaforarla ni hacer una denuncia, ni mucho menos, pero sí es muy importante que el pueblo de México sepa quién es quién y qué dicen”, declaró la mandataria federal.

Asimismo, Sheinbaum enfatizó que “las disputas que hay en México se resuelven en México”, y cuestionó que una senadora mexicana acuda a instancias internacionales para solicitar lo que consideró una intromisión extranjera, aunque Téllez haya matizado que se refería a “ayuda” y no intervención militar.

“Nosotros no somos como ellos”, añadió la presidenta, en alusión a otros momentos políticos del pasado. También rechazó que Téllez tenga motivos para temer por su seguridad.

rmr