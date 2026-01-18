Se escondía en Acapulco: cae acusado de doble feminicidio en Edomex

Gracias a esta coordinación, se identificó un domicilio en el municipio de Acapulco donde Eric Antonio “N” se ocultaba con ayuda de otra persona. Fue ahí donde se desplegó un operativo conjunto que permitió su captura.

En el mismo operativo fue detenido Alejandro “N”, quien presuntamente ayudó a Eric a ocultarse. Además, cuenta con una orden de aprehensión vigente por el delito de abuso sexual en agravio de una menor, hecho ocurrido en 2022 también en Cuautitlán.

Ambos fueron informados de sus derechos legales y trasladados al Estado de México, donde quedaron a disposición del Ministerio Público correspondiente.

