Se escondía en Acapulco: cae acusado de doble feminicidio en Edomex

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Autoridades federales y estatales detuvieron en Acapulco, Guerrero, a Eric Antonio “N”, identificado como presunto autor material de un doble feminicidio ocurrido el pasado 12 de enero en el municipio de Cuautitlán, Estado de México.
La detención fue resultado de trabajos de investigación de gabinete y campo, realizados por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional (GN), así como las Fiscalías Generales de Justicia del Estado de México y de Guerrero.
Gracias a esta coordinación, se identificó un domicilio en el municipio de Acapulco donde Eric Antonio “N” se ocultaba con ayuda de otra persona. Fue ahí donde se desplegó un operativo conjunto que permitió su captura.
En el mismo operativo fue detenido Alejandro “N”, quien presuntamente ayudó a Eric a ocultarse. Además, cuenta con una orden de aprehensión vigente por el delito de abuso sexual en agravio de una menor, hecho ocurrido en 2022 también en Cuautitlán.
Ambos fueron informados de sus derechos legales y trasladados al Estado de México, donde quedaron a disposición del Ministerio Público correspondiente.
