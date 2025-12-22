Se eleva a cinco el número de fallecidos por accidente de aeronave de la Marina en Texas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Marina-Armada de México actualizó este 22 de diciembre la información sobre el accidente de una aeronave naval ocurrido en las inmediaciones de Galveston, Texas, confirmando que cinco personas han fallecido, dos se encuentran con vida y una más continúa en calidad de no localizada.

La aeronave, modelo King Air ANX 1209, se encontraba cumpliendo una misión humanitaria de traslado médico especializado en coordinación con la Fundación Michou y Mau, como parte del “Plan Marina”.

De acuerdo con el comunicado emitido por la Unidad de Comunicación Social de la dependencia, de los ocho tripulantes a bordo, dos fueron localizados con vida, cinco lamentablemente fallecieron y una persona sigue siendo buscada por las autoridades en tareas de rescate.