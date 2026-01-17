Se desploma avioneta sobre nave industrial en Coahuila; hay dos heridos

En la avioneta viajaba una pareja, un hombre de 66 años y una mujer de 58, quienes resultaron lesionados y fueron trasladados a un hospital privado en Saltillo para recibir atención médica.

Las instalaciones industriales estaban vacías al momento del accidente, por lo que se descarta que haya empleados lesionados.

Tras el accidente, se activaron los protocolos de seguridad con la participación de elementos de la Policía Estatal, el Cuerpo de Bomberos de Ramos Arizpe, Protección Civil Estatal y Municipal, el equipo de seguridad del aeropuerto, así como personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Ejército Mexicano y Marina.

La zona permanece acordonada para permitir las labores de peritaje y establecer las causas del siniestro.

BCT