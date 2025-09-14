Se cancela fiesta del Grito de Independencia en Sinaloa; solo acto cívico oficial

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En un mensaje dirigido al pueblo de Sinaloa, el gobernador Rubén Rocha Moya anunció que la celebración del Grito de Independencia del 15 de septiembre se limitará a un acto cívico protocolario, dejando fuera cualquier tipo de concierto o fiesta popular.

“Gobernar es un ejercicio de alta responsabilidad que exige que las decisiones que adoptemos tengan como finalidad invariablemente asegurar el bienestar, la seguridad y los derechos de las y los sinaloenses”, afirmó el mandatario estatal en un video difundido este sábado.

Rocha Moya reconoció la importancia histórica y cultural de las fechas patrias y destacó que muchos sinaloenses esperan con entusiasmo los festejos del Grito. Sin embargo, explicó que esta determinación responde a su deber de actuar “en estricto interés de las familias del Estado”.

“He decidido que este 15 de septiembre la celebración de nuestra independencia se limitará únicamente al acto cívico protocolario con la intervención de los representantes de los poderes del Estado y de las Fuerzas Armadas”, precisó.