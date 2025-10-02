Se busca transporte y distribución de Gas LP a velocidad controlada, sin fugas y con vigilancia permanente: Sheinbaum

“Todos van a tener un GPS y va a haber un centro de monitoreo; es decir, todos los transportes de gas LP van a tener un GPS, que ya es obligatorio, pero nadie los monitorea. Entonces, hay obligatoriedad de tener control en la velocidad y un GPS que van a ser monitoreados desde un centro de vigilancia que va a estar en la Secretaría de Energía. Y tercero. Entra toda la regulación que tiene que ver con seguridad industrial, no con transporte. Esos son los tres más importantes. Y con ello, se busca que no tengan fugas, que vayan a una velocidad controlada y que haya una vigilancia permanente”, puntualizó.

La secretaría de Energía, Luz Elena González Escobar, detalló que se emitirán dos normas emergentes, la NOM-EM-006-ASEA-2025 y la NOM-EM-007-ASEA-2025 con las que: