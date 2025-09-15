Se anticipa lleno total en el Zócalo por el Grito 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A pocas horas del primer Grito de Independencia de la presidenta Claudia Sheinbaum se espera un lleno total en el Zócalo de la Ciudad de México.
Desde tempranas horas miles de ciudadanos comenzaron a congregarse en la Plaza de la Constitución para presenciar el histórico momento en que, por primera vez, una mujer dirigirá la tradicional ceremonia desde el balcón del Palacio Nacional.
En redes sociales circulan videos que muestran a capitalinos y visitantes de distintas regiones del país llegando al corazón de la capital mexicana desde la mañana. Algunos llegaron desde el mediodía y otros incluso desde la madrugada, con el fin de asegurar un buen lugar detrás de las vallas metálicas.
Como parte del programa artístico, se presentarán de forma gratuita La Arrolladora Banda El Limón, Legado de Grandeza y Alejandra Ávalos. Estas agrupaciones amenizarán el evento antes y después del Grito de Independencia.
Sheinbaum, quien ya realizó ensayos previos para la ceremonia, saldrá al balcón principal del Palacio Nacional a las 23:00 horas para dar el tradicional grito de “¡Viva México!”, en uno de los momentos más simbólicos de su naciente administración.
RPO