Se activan tormentas en Michoacán por humedad del Pacífico

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La atmósfera vuelve a moverse sobre Michoacán. A partir de esta tarde, el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico favorecerá el desarrollo de núcleos de tormenta en amplias zonas del occidente, centro y sur del país, con especial incidencia en el territorio michoacano, donde el clima mostrará contrastes marcados entre la región aguacatera y la franja costera.

En Uruapan, se mantiene un ambiente templado, con temperaturas cercanas a los 20 °C, cielo mayormente nublado y probabilidad alta de lluvia durante la tarde y noche. Para los próximos días, el pronóstico indica lluvias intermitentes y tormentas dispersas, con máximas entre 21 y 23 °C y mínimas de 9 a 10 °C, acompañadas de rachas de viento que podrían superar los 30 km/h, principalmente en zonas altas.

En Lázaro Cárdenas, donde predomina el calor y la sensación térmica elevada. Este jueves se reportan 28 °C, aunque la humedad eleva la sensación hasta los 32 °C, con periodos de nubes y claros. No obstante, también se prevén lluvias aisladas y tormentas vespertinas, especialmente entre hoy y mañana, con acumulados moderados y vientos de hasta 30 km/h.

De acuerdo con los modelos meteorológicos, el mayor potencial de lluvias se concentrará de manera dispersa en estados como Jalisco (sur), Colima (norte), Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Estado de México y la Ciudad de México, principalmente durante las tardes y noches, cuando el calentamiento diurno favorece la inestabilidad atmosférica.