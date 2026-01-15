México

Se activan tormentas en Michoacán por humedad del Pacífico

Uruapan tendrá varios días con lluvias, ambiente fresco y viento moderado y Lázaro Cárdenas tendrá tormentas aisladas por la tarde
Se activan tormentas en Michoacán por humedad del Pacífico
Pixabay
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La atmósfera vuelve a moverse sobre Michoacán. A partir de esta tarde, el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico favorecerá el desarrollo de núcleos de tormenta en amplias zonas del occidente, centro y sur del país, con especial incidencia en el territorio michoacano, donde el clima mostrará contrastes marcados entre la región aguacatera y la franja costera.

En Uruapan, se mantiene un ambiente templado, con temperaturas cercanas a los 20 °C, cielo mayormente nublado y probabilidad alta de lluvia durante la tarde y noche. Para los próximos días, el pronóstico indica lluvias intermitentes y tormentas dispersas, con máximas entre 21 y 23 °C y mínimas de 9 a 10 °C, acompañadas de rachas de viento que podrían superar los 30 km/h, principalmente en zonas altas.

En Lázaro Cárdenas, donde predomina el calor y la sensación térmica elevada. Este jueves se reportan 28 °C, aunque la humedad eleva la sensación hasta los 32 °C, con periodos de nubes y claros. No obstante, también se prevén lluvias aisladas y tormentas vespertinas, especialmente entre hoy y mañana, con acumulados moderados y vientos de hasta 30 km/h.

De acuerdo con los modelos meteorológicos, el mayor potencial de lluvias se concentrará de manera dispersa en estados como Jalisco (sur), Colima (norte), Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Estado de México y la Ciudad de México, principalmente durante las tardes y noches, cuando el calentamiento diurno favorece la inestabilidad atmosférica.

Te puede interesar:
Pueblos indígenas amagan con tomar central geotérmica de Los Azufres tras reporte de contaminación
Se activan tormentas en Michoacán por humedad del Pacífico

RPO

Michoacán
Tormentas

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com