Señora Alicia Matías no está muerta; Secretaría de Salud de CDMX reconoce error

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Salud de la Ciudad de México (Sedesa) reconoció este viernes que cometió un error al incluir en la lista de personas fallecidas por la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, a Alicia Matías Teodoro.

En la nota informativa difundida este 12 de septiembre, la dependencia aclaró que la señora Alicia Matías Teodoro se encuentra con vida, en estado de salud grave, y recibe atención médica integral y especializada por parte de equipos de salud, quienes mantienen comunicación constante con su familia.