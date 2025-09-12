Señora Alicia Matías no está muerta; Secretaría de Salud de CDMX reconoce error

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Salud de la Ciudad de México (Sedesa) reconoció este viernes que cometió un error al incluir en la lista de personas fallecidas por la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, a Alicia Matías Teodoro.
En la nota informativa difundida este 12 de septiembre, la dependencia aclaró que la señora Alicia Matías Teodoro se encuentra con vida, en estado de salud grave, y recibe atención médica integral y especializada por parte de equipos de salud, quienes mantienen comunicación constante con su familia.
Cabe recordar que, previamente, la Sedesa había informado que ya sumaban nueve los fallecidos por el siniestro registrado el miércoles pasado. En la lista de víctimas, publicada a las 23:10 horas del jueves, se incluyó a Matías Teodoro, quien ese día fue reconocida por proteger con su propio cuerpo a su nieta de dos años.
La institución lamentó profundamente la situación y ofreció una disculpa a la familia, a quienes reiteró su solidaridad en este momento sensible. Asimismo, aseguró que revisa sus procedimientos internos de verificación para evitar que un error de este tipo se repita, y adelantó que la lista actualizada de personas afectadas será publicada a la brevedad.
RYE-