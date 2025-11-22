SCJN ordena levantar suspensión que evitaba bajar sueldos a jueces y magistrados

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar, ordenó levantar la suspensión judicial que bloqueaba la implementación de la reforma judicial de 2024, la cual incluye medidas para reducir los salarios de jueces y magistrados y revisar su permanencia en el cargo.

De acuerdo con el dictamen emitido por la SCJN, tres juzgados federales en Zapopan habían otorgado 550 amparos que permitieron a miembros del Poder Judicial mantener salarios por encima del que percibe la titular del Ejecutivo federal, Claudia Sheinbaum, quien recibe 2.7 millones de pesos anuales.

Con los amparos, los magistrados de circuito conservaron ingresos de hasta 3.1 millones de pesos al año, mientras que los jueces de distrito continuaron percibiendo 2.9 millones, pese a las disposiciones de la reforma.

Sin embargo, el presidente de la Corte argumentó que los jueces de Zapopan que concedieron las suspensiones eran “incompetentes para resolver el caso” al tratarse de materia electoral, por lo que se ordenó revocar dichos recursos legales.