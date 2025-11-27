SCJN obliga a Uber a pagar 2% por uso de infraestructura en CDMX

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió este jueves que la empresa Uber y otras plataformas de transporte deberán pagar un 2% de sus ingresos por el uso de la infraestructura urbana de la Ciudad de México, tras desechar el amparo que la compañía interpuso en 2022.

Con siete votos a favor y dos en contra, el Pleno del máximo tribunal avaló la constitucionalidad del artículo 307 TER del Código Fiscal capitalino, el cual fue reformado en diciembre de 2021 por el Congreso local, y que establece el pago por el uso de vialidades, espacios y recursos públicos.

Uber pierde amparo presentado desde 2022

Uber había impugnado dicho artículo alegando que el uso de la infraestructura no podía considerarse como un aprovechamiento económico sujeto a pago, sino como un derecho inherente a la movilidad urbana. Además, la plataforma cuestionaba la legalidad de que una aplicación digital fuera obligada a compensar económicamente a la ciudad por este concepto.

Sin embargo, la SCJN rechazó el argumento, señalando que el uso intensivo e "indiscriminado" de la infraestructura capitalina por parte de plataformas privadas genera un desgaste y un beneficio económico privado, por lo cual es legítimo que se compense a la ciudad por su uso.

“El uso de infraestructura de manera indiscriminada para el enriquecimiento de empresas en detrimento de la ciudadanía debe resarcirse para garantizar el derecho de movilidad urbana y el disfrute de todos los habitantes de la ciudad”, destacó la Corte en su resolución.