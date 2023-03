SCJN condena quema de figura con rostro de la ministra Norma Piña

Por otra parte, esta mañana, el Ejecutivo Nacional también lamentó los hechos, los cuales describió como realizados por “expresiones minoritarias”.

“No debe llevarse a cabo este tipo de actos; no es lo mejor; creo que hay formas de protestar sin llegar a esos extremos. Condeno esos actos, no hace falta, tenemos que vernos como adversarios, no como enemigos”, dijo Andrés Manuel López Obrador.

EA