SCJN avala uso del velo islámico en pasaporte mexicano si el rostro es visible

Ciudad de México (MiMorelia.com).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió este martes que las mujeres podrán portar velo islámico en la fotografía oficial del pasaporte mexicano, siempre y cuando el rostro sea plenamente visible para fines de identificación.

Con ocho votos a favor, el Pleno aprobó un amparo en revisión en el que se analizó la constitucionalidad del artículo 14, fracción IV, del Reglamento de Pasaportes, tras el caso de una mujer a quien se le negó el trámite por negarse a quitarse el velo religioso.

Libertad religiosa y perspectiva de género

El proyecto fue presentado por la ministra Yasmín Esquivel Mossa, quien subrayó que el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar la libertad religiosa, siempre que esta no comprometa la seguridad nacional ni impida la identificación clara de la persona.

“A lo largo de la historia, las mujeres hemos tenido que derrumbar muros y esquivar obstáculos para lograr vivir en libertad, igualdad y con dignidad”, expresó Esquivel durante la sesión.