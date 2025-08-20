SAT y ATDT impulsan la simplificación de trámites fiscales

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Desde octubre de 2024, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) implementan una estrategia conjunta de modernización y simplificación de trámites fiscales, con el objetivo de facilitar procesos como la inscripción al RFC, la obtención y renovación de la e.firma, entre otros servicios clave que ofrece el órgano recaudador.

Impulsada por el Gobierno de México, esta estrategia promueve el uso de medios digitales y canales de atención remota, lo que permite a las y los contribuyentes realizar sus trámites fiscales de manera más sencilla y con menos requisitos.

Como resultado de esta colaboración, entre octubre de 2024 y julio de 2025 se inscribieron en el RFC 1.7 millones de personas, lo que representa un aumento de 2.9 % respecto al mismo periodo previo a la simplificación. Asimismo, la generación y renovación de la e.firma creció en 12.9 %.

Para la realización de estos trámites, las personas físicas únicamente necesitan presentar su credencial para votar con domicilio visible y completo, lo cual agiliza y simplifica el proceso.

Gracias a la modernización y simplificación, 73 % de los trámites fiscales se realizan en línea o por medios remotos, mientras que el resto requieren de una atención presencial.

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones ha brindado asesoría y acompañamiento al SAT en la renovación de su portal electrónico, así como en el desarrollo e implementación de herramientas digitales y medios de atención remota, acercando los servicios del SAT a la ciudadanía.

El trabajo conjunto entre el SAT y la ATDT ha permitido cumplir, en el corto plazo, con los objetivos de simplificación de trámites para facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, lo que se ha reflejado en el incremento de la recaudación, en beneficio del desarrollo del país y de las familias mexicanas.