SAT se reúne con Netflix, Airbnb y otras plataformas por nueva reforma fiscal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) sostuvo una reunión este jueves 4 de diciembre con representantes de empresas como Netflix, Airbnb, TikTok, Amazon y Meta, para discutir la implementación de la reforma fiscal al Código Fiscal de la Federación.

El encuentro tuvo como objetivo principal establecer mecanismos de cooperación que permitan a las plataformas digitales cumplir con las nuevas disposiciones sin comprometer la seguridad fiscal ni jurídica.

Entre los puntos más relevantes de la reforma destaca la disposición que obliga a las plataformas digitales a permitir al SAT el acceso en línea y en tiempo real a su información fiscal. Esta medida busca mejorar la fiscalización del cumplimiento de obligaciones tributarias.

En un comunicado, el SAT informó que se trata de un esfuerzo conjunto para asegurar que las modificaciones al marco legal sean implementadas de forma transparente y colaborativa.