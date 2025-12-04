SAT se reúne con Netflix, Airbnb y otras plataformas por nueva reforma fiscal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) sostuvo una reunión este jueves 4 de diciembre con representantes de empresas como Netflix, Airbnb, TikTok, Amazon y Meta, para discutir la implementación de la reforma fiscal al Código Fiscal de la Federación.
El encuentro tuvo como objetivo principal establecer mecanismos de cooperación que permitan a las plataformas digitales cumplir con las nuevas disposiciones sin comprometer la seguridad fiscal ni jurídica.
Entre los puntos más relevantes de la reforma destaca la disposición que obliga a las plataformas digitales a permitir al SAT el acceso en línea y en tiempo real a su información fiscal. Esta medida busca mejorar la fiscalización del cumplimiento de obligaciones tributarias.
En un comunicado, el SAT informó que se trata de un esfuerzo conjunto para asegurar que las modificaciones al marco legal sean implementadas de forma transparente y colaborativa.
Entre las empresas y organizaciones asistentes se encuentran:
Netflix
Airbnb
Amazon
TikTok
Meta (Facebook e Instagram)
Mercado Libre
Rappi
DiDi
Walmart
Lalamove
Y también asociaciones como:
Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO)
Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI)
Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CANIETI)
Alianza por un Internet Abierta
Motion Picture Association
Digital Media Association
Alianza in México
El jefe del SAT, Antonio Martínez Dagnino, aseguró que se trabajará con cada plataforma para garantizar que los mecanismos fiscales a implementar sean adecuados y brinden seguridad jurídica y fiscal.
“Estamos comprometidos a mantener un diálogo abierto y efectivo con las plataformas digitales para aplicar la reforma de forma ordenada”, puntualizó el funcionario.
