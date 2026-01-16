SAT notifica a Grupo Salinas por adeudo de 51 mil mdp: Sheinbaum

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ya notificó formalmente a Grupo Salinas sobre la obligación de cubrir un adeudo fiscal, de acuerdo a Forbes, por 51 mil millones de pesos, tras una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que desechó los amparos promovidos por el grupo empresarial del magnate Ricardo Salinas Pliego.

Esta mañana ante la prensa la mandataria explicó que la notificación se realizó conforme a la resolución judicial que otorga la razón al SAT.

En este sentido, indicó que ahora corresponde a la empresa acercarse a la autoridad fiscal para definir cómo se efectuará el pago, el cual puede realizarse en parcialidades conforme a la ley.

“Ya se notificó, estamos esperando su respuesta”, dijo Sheinbaum, quien también aclaró que no existe persecución política ni violaciones a los derechos del empresario.

“Primero, no hay persecución política, no hay violación a ningún derecho humano, sino sencillamente un requerimiento del SAT que ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo que es válido”, afirmó.

La presidenta reiteró que el procedimiento sigue su cauce legal y que el Código Fiscal de la Federación permite ciertas reducciones en el monto a pagar, dependiendo de la forma en que el contribuyente liquide el adeudo.