SAT no sancionará a jóvenes de 18 años que no tramiten su RFC

Sin embargo, esta tarde a través de un comunicado, el SAT explicó que la incorporación al RFC, así como la obtención de la e.firma, no implica que estén obligados a pagar contribuciones ni tampoco a presentar declaraciones, solo que realicen alguna actividad económica, además, ningún joven será sancionado si no se registra porque, de acuerdo al documento “Esta institución tiene muy claro que la transición del registro llevará cierto tiempo y durante este lapso no habrá penalidades, ni multas, ni sanciones”.