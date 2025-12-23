SAT fija plazo para habilitar el Buzón Tributario; multas superan los 11 mil pesos

El Buzón Tributario es un canal de comunicación directo y seguro entre el SAT y los contribuyentes. A través de esta herramienta, la autoridad fiscal envía notificaciones, requerimientos y resoluciones, además de permitir a los usuarios presentar promociones y avisos relacionados con sus obligaciones fiscales.

Entre sus principales beneficios se encuentran el ahorro de tiempo y recursos, la certeza jurídica sobre los actos emitidos por el SAT y la posibilidad de consultar notificaciones en cualquier momento y desde cualquier lugar.

Para activar este servicio, los contribuyentes deben ingresar al portal oficial del SAT y seguir estos pasos:

Acceder al apartado “Buzón Tributario” con RFC y contraseña, o con e.firma vigente. Ingresar a la sección “Configuración” y registrar un número de celular y hasta cinco correos electrónicos. Validar la información mediante el código que el sistema envía por SMS o correo electrónico.

El Buzón Tributario fue implementado en 2020. De acuerdo con Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), el SAT había postergado la aplicación de sanciones; sin embargo, Luis Carlos Figueroa, vicepresidente fiscal del organismo, recomendó a los contribuyentes no confiarse y habilitarlo cuanto antes para evitar problemas futuros.