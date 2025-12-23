SAT fija plazo para habilitar el Buzón Tributario; multas superan los 11 mil pesos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El próximo 31 de diciembre de 2025 vence el plazo para que los contribuyentes habiliten el Buzón Tributario, advirtió el Servicio de Administración Tributaria (SAT). De no cumplir con esta obligación, podrían aplicarse multas que van de 3 mil 850 a 11 mil 540 pesos, conforme a los artículos 86-C y 86-D del Código Fiscal de la Federación.
De acuerdo con información publicada en el portal oficial del SAT, la habilitación del Buzón Tributario es obligatoria para la mayoría de los contribuyentes. Las personas físicas sin obligaciones fiscales, sin actividad económica o con actividades suspendidas, así como personas morales con suspensión de actividades, podrán activarlo de manera opcional.
El Buzón Tributario es un canal de comunicación directo y seguro entre el SAT y los contribuyentes. A través de esta herramienta, la autoridad fiscal envía notificaciones, requerimientos y resoluciones, además de permitir a los usuarios presentar promociones y avisos relacionados con sus obligaciones fiscales.
Entre sus principales beneficios se encuentran el ahorro de tiempo y recursos, la certeza jurídica sobre los actos emitidos por el SAT y la posibilidad de consultar notificaciones en cualquier momento y desde cualquier lugar.
Para activar este servicio, los contribuyentes deben ingresar al portal oficial del SAT y seguir estos pasos:
Acceder al apartado “Buzón Tributario” con RFC y contraseña, o con e.firma vigente.
Ingresar a la sección “Configuración” y registrar un número de celular y hasta cinco correos electrónicos.
Validar la información mediante el código que el sistema envía por SMS o correo electrónico.
El Buzón Tributario fue implementado en 2020. De acuerdo con Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), el SAT había postergado la aplicación de sanciones; sin embargo, Luis Carlos Figueroa, vicepresidente fiscal del organismo, recomendó a los contribuyentes no confiarse y habilitarlo cuanto antes para evitar problemas futuros.