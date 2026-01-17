SAT desmiente supuestas congelaciones bancarias al iniciar 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ante los rumores que circularon en redes sociales sobre una supuesta medida extraordinaria para congelar masivamente cuentas bancarias a inicios de 2026, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) negó tajantemente que se estén realizando bloqueos arbitrarios a contribuyentes con presuntos adeudos.

A través de una tarjeta informativa oficial, el organismo aclaró que no cuenta con ninguna atribución especial para realizar este tipo de acciones de forma masiva, ni ha incrementado sus procesos de fiscalización de manera inusual durante el mes de enero.

“Es totalmente falso que esta institución cuente con una ‘atribución extraordinaria’ para llevar a cabo un bloqueo masivo de cuentas bancarias a personas con supuestos adeudos con el fisco”, indicó el SAT en el comunicado.