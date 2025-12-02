SAT confirma lista de gastos personales deducibles para la declaración anual 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó la lista oficial de gastos personales deducibles para la declaración anual de personas físicas en el ejercicio fiscal 2026, reafirmando los rubros tradicionales sin cambios relevantes respecto a años anteriores.
Esta medida permite a los contribuyentes reducir legalmente su carga impositiva, siempre y cuando cuenten con facturas válidas emitidas bajo el esquema fiscal correspondiente.
Una deducción fiscal es un gasto permitido por la ley que puedes restar de tus ingresos brutos para disminuir el monto sobre el que se calculan tus impuestos. Esto se traduce en un menor pago al fisco, siempre que los gastos cumplan con ciertos requisitos.
Según el SAT, los gastos deben ser:
Necesarios o vinculados con la actividad económica del contribuyente
Realizados dentro del año fiscal correspondiente
Soportados con factura electrónica (CFDI)
Estos son los rubros confirmados como deducibles para la declaración anual 2026:
Gastos médicos y hospitalarios
Incluyen honorarios de médicos generales y especialistas, dentistas, psicólogos, nutriólogos, estudios de laboratorio, análisis clínicos, tratamientos y medicamentos (solo si se adquieren en hospitales), así como hospitalización.
Gastos funerarios
Pueden deducirse los servicios funerarios de cónyuge, padres, abuelos, hijos o nietos.
Donativos
Deben hacerse a instituciones autorizadas por el SAT y contar con comprobante fiscal válido.
Primas de seguros de gastos médicos
Colegiaturas y transporte escolar obligatorio
Aplican solo para instituciones educativas con validez oficial y bajo ciertos límites establecidos por el SAT.
Intereses reales por créditos hipotecarios
Siempre que el crédito sea utilizado para adquisición de vivienda.
Aportaciones voluntarias al fondo de retiro (AFORE)
Estas contribuciones adicionales al ahorro para el retiro también son deducibles.
El SAT recomienda guardar todas las facturas electrónicas correspondientes y revisar que contengan los datos fiscales correctos. Además, es importante contar con firma electrónica y contraseña activa para facilitar el proceso de declaración en el portal oficial.