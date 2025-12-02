SAT confirma lista de gastos personales deducibles para la declaración anual 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó la lista oficial de gastos personales deducibles para la declaración anual de personas físicas en el ejercicio fiscal 2026, reafirmando los rubros tradicionales sin cambios relevantes respecto a años anteriores.

Esta medida permite a los contribuyentes reducir legalmente su carga impositiva, siempre y cuando cuenten con facturas válidas emitidas bajo el esquema fiscal correspondiente.

¿Qué es una deducción de impuestos?

Una deducción fiscal es un gasto permitido por la ley que puedes restar de tus ingresos brutos para disminuir el monto sobre el que se calculan tus impuestos. Esto se traduce en un menor pago al fisco, siempre que los gastos cumplan con ciertos requisitos.

Según el SAT, los gastos deben ser: