Sargento mata a guardia dentro de cuartel militar en Acapulco

El crimen ocurrió en el 51° Batallón de la GN en Acapulco, Guerrero, donde testigos afirman que el agresor salió del cuartel armado sin enfrentar oposición.

María Fernanda Carmona, madre de la víctima, denunció públicamente la falta de apoyo por parte de la Guardia Nacional. “No nos han dado respuestas ni ayuda… queremos justicia, no más impunidad”, expresó.

El feminicidio ha encendido la indignación en colectivos feministas y en redes sociales, donde se exige que el crimen no quede impune.