Santiago Nieto presentó 10 denuncias por huachicol fiscal cuando estuvo en la UIF

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, confirmó que durante su gestión presentó al menos 10 denuncias relacionadas con huachicol fiscal, derivadas de irregularidades detectadas en aduanas.

La declaración se dio este martes en las inmediaciones del Senado de la República, donde fue cuestionado por medios de comunicación tras la comparecencia del secretario de Economía.

Nieto, quien encabezó la UIF entre 2018 y 2021, explicó que dichas denuncias están vinculadas con operaciones que habrían facilitado el traslado irregular de combustible, particularmente a través de mecanismos aduaneros que ya están siendo investigados.

“Durante mi gestión en la UIF se presentaron diez denuncias que están señaladas en carpetas de investigación. No puedo dar más detalles por respeto a las instituciones y porque no suelo hablar de mis anteriores encargos”, declaró.

La declaración de Santiago Nieto surge luego de que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, revelara que el gobierno federal mantiene abiertas investigaciones sobre huachicol fiscal, especialmente tras la detención de un buque con combustible robado en Tampico el pasado mes de marzo.