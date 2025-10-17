Sancionan a empresa farmacéutica por incumplir contrato con el ISSSTE

Ciudad de México (MiMorelia.com).- La empresa Loeffler, S.A. de C.V. fue sancionada con una multa de 128 mil 255 pesos y una inhabilitación de tres meses para participar en contratos con el gobierno federal.

La medida fue impuesta por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, a través del Órgano Interno de Control del ISSSTE, luego de que la empresa incumpliera un contrato con el Instituto.

❌ ¿Qué hizo la empresa?

De acuerdo con el comunicado oficial, Loeffler no entregó 5 mil 320 envases de medicamento identificados con la clave 010.000.105.00, como se establecía en el contrato 190214 ME.

Por este incumplimiento, se determinó la sanción económica y la suspensión temporal para participar en futuras contrataciones con dependencias del gobierno.