Sancionan a empresa farmacéutica por incumplir contrato con el ISSSTE

La empresa fue multada con más de 128 mil pesos e inhabilitada por tres meses por no entregar miles de envases acordados en un contrato con el ISSSTE
Ciudad de México (MiMorelia.com).- La empresa Loeffler, S.A. de C.V. fue sancionada con una multa de 128 mil 255 pesos y una inhabilitación de tres meses para participar en contratos con el gobierno federal.

La medida fue impuesta por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, a través del Órgano Interno de Control del ISSSTE, luego de que la empresa incumpliera un contrato con el Instituto.

❌ ¿Qué hizo la empresa?

De acuerdo con el comunicado oficial, Loeffler no entregó 5 mil 320 envases de medicamento identificados con la clave 010.000.105.00, como se establecía en el contrato 190214 ME.

Por este incumplimiento, se determinó la sanción económica y la suspensión temporal para participar en futuras contrataciones con dependencias del gobierno.

📅 ¿Desde cuándo aplica?

  • La sanción fue notificada el 3 de octubre a la empresa.

  • Fue publicada este 17 de octubre en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

  • A partir de hoy, Loeffler está registrada en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados.

⚖️ ¿Puede impugnar?

Sí. Aunque ya se aplicó la sanción, la empresa tiene derecho a impugnar la resolución, conforme a lo establecido en la ley.

