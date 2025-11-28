Sanadora Celeste Ascencio lamenta incidente en Edomex y rechaza división entre la lucha feminista y derechos LGBTQ+

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Senadora Reyna Celeste Ascencio Ortega, en su calidad de Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República y como mujer perteneciente a la población sexo diversa, emitió un posicionamiento, con el objetivo de rechazar cualquier intento de confrontación o división entre los movimientos por los derechos humanos, particularmente entre la lucha feminista y los derechos de la comunidad LGBTQ+.

El pronunciamiento surge como respuesta directa a un acto ocurrido durante las manifestaciones del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el pasado 25 de noviembre en el Estado de México. En dicho evento, se registró la quema simbólica de una bandera que representa a la población LGBTQ+, bajo el argumento de que las personas sexo diversas buscan "socavar derechos" de otras luchas sociales.

La Senadora Ascencio Ortega fue enfática al desmentir esta narrativa divisiva, afirmando con claridad:

"Los derechos humanos no se contraponen entre sí. La defensa de los derechos de un grupo no implica negar o debilitar los de otro." Esta declaración subraya el principio fundamental de que la ampliación de derechos para una minoría no debe interpretarse como una resta para otra población históricamente agraviada.

Desde su doble perspectiva como mujer y como miembro de la población sexo diversa, la legisladora recordó la opresión sistémica compartida. "La población sexo diversa somos parte esencial de la humanidad, y al igual que las mujeres, hemos sido históricamente oprimidas, invisibilizadas y violentadas", señaló, estableciendo un paralelismo entre las luchas por la igualdad y el reconocimiento.