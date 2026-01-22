Samuel García se rapa y enamora las redes; "entre más malandro más guapo", le dicen

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador de Nuevo León, Samuel García, sorprendió a sus seguidores al aparecer en redes sociales con un nuevo look rapado, dejando atrás su característico peinado largo.
El cambio de imagen no pasó desapercibido y generó una ola de reacciones en Facebook, muchas de ellas con tono divertido, coqueto y hasta pícaro.
Los comentarios no se hicieron esperar: desde comparaciones con actores de narcoseries hasta halagos directos. “Entre más malandro, más guapo”, escribió una usuaria, mientras que otra señaló con humor: “Ahora sí la Marianis ni lo va a dejar salir”, en referencia a su esposa.
Uno de los comentarios más virales fue: “Ósea Gober, siempre lo he respetado por Marianis, pero hoy sí me dieron ganas de piropearlo”. Frases como “No lo había visto bien, Gober 😍” o “Las cosas que hace Dios cuando anda de buenas” terminaron de convertir la sección de comentarios en una vitrina de elogios espontáneos y memes emergentes.
Algunas usuarias incluso compararon su apariencia con la del actor Rafael Amaya como Aurelio Casillas, protagonista de la serie El Señor de los Cielos, mientras que otras bromearon con que ya no hará los "papanqueques" con almohadazo incluido.
La imagen fue compartida por miles de usuarios y dejó en claro que cualquier movimiento del mandatario neoleonés en redes no pasa desapercibido.
RYE-