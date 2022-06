Samuel García explota por mentadas de madre; se deslinda de problemas de luz y agua

También pidió que las mentadas sean para el exgobernador, Jaime Rodríguez, "El Bronco", ya que dichos problemas vienen de su administración.

Las declaraciones del gobernador encendieron las redes sociales donde lo critican por no responsabilizarse de los problemas del estado y por "no querer trabajar". Hay usuarios que piden su renuncia, otros señalan que no es capaz de gobernar porque solo sabe hacer tiktoks y otros más revelan la fragilidad de su estabilidad mental tras reclamarle a la ciudadanía que lo insulten.