¡Salvan vidas! Rescatan a 12 alpinistas extraviados en el Pico de Orizaba

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Doce alpinistas, originarios de San Luis Potosí, fueron rescatados tras extraviarse en el volcán Citlaltépetl, también conocido como Pico de Orizaba, gracias a un operativo coordinado entre la Cruz Roja, la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla y la Guardia Nacional.
El secretario de Seguridad de Puebla, Francisco Sánchez González, informó que hasta las 10:00 horas de este lunes, el grupo permanecía en calidad de desaparecido, por lo que se activaron helicópteros y brigadas especializadas para su búsqueda.
De acuerdo con la Cruz Roja del Estado de México, fue gracias a un guía local de la zona de Tlachichuca que los alpinistas pudieron ser localizados. Su equipo de Alta Montaña realizó maniobras en el glaciar del Citlaltépetl para asistir a una mujer que sufrió una caída desde aproximadamente 5,500 msnm hasta la base del glaciar, presentando una fractura expuesta y múltiples lesiones.
La paciente fue estabilizada en el lugar por rescatistas de SAR Desastres Amecameca y personal de Cruz Roja, quienes realizaron su descenso en camilla tipo sked hasta el refugio de Piedra Grande.
Además, se valoró médicamente a cinco personas más, que no presentaban lesiones de gravedad, mientras que otra mujer fue atendida por malestares generales, sin poner en riesgo su vida.
Las autoridades señalaron que la causa del extravío fue, de forma extraoficial, el desconocimiento de la ruta y las malas condiciones climáticas.
“Expresamos nuestro reconocimiento a la labor de nuestros compañeros de la delegación local de Cruz Roja Amecameca, su preparación, profesionalismo y valentía: salvan vidas”, compartió la institución en sus redes sociales.
Finalmente, las autoridades y organizaciones de montaña exhortaron a extremar precauciones al ascender y portar equipo técnico completo, como crampones, piolet y casco, para prevenir accidentes en zonas de alta montaña.
BCT