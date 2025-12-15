¡Salvan vidas! Rescatan a 12 alpinistas extraviados en el Pico de Orizaba

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Doce alpinistas, originarios de San Luis Potosí, fueron rescatados tras extraviarse en el volcán Citlaltépetl, también conocido como Pico de Orizaba, gracias a un operativo coordinado entre la Cruz Roja, la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla y la Guardia Nacional.

El secretario de Seguridad de Puebla, Francisco Sánchez González, informó que hasta las 10:00 horas de este lunes, el grupo permanecía en calidad de desaparecido, por lo que se activaron helicópteros y brigadas especializadas para su búsqueda.

De acuerdo con la Cruz Roja del Estado de México, fue gracias a un guía local de la zona de Tlachichuca que los alpinistas pudieron ser localizados. Su equipo de Alta Montaña realizó maniobras en el glaciar del Citlaltépetl para asistir a una mujer que sufrió una caída desde aproximadamente 5,500 msnm hasta la base del glaciar, presentando una fractura expuesta y múltiples lesiones.