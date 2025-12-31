“Salud, bienestar y amor”: el mensaje de Año Nuevo de Claudia Sheinbaum

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco del cierre de año, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, envió un mensaje de Año Nuevo a las familias mexicanas que viven tanto en el país como en el extranjero, en el que expresó sus mejores deseos para 2026.

A través de un mensaje difundido este 31 de diciembre de 2025, Sheinbaum dirigió palabras especiales a las y los connacionales que residen en Estados Unidos y en otras partes del mundo, a quienes llamó a pasar estas fechas cerca de sus seres queridos.

“Hoy, último día del año, quiero desearles todo lo mejor a todas las familias mexicanas, a las que estamos en México y a las que se encuentran en Estados Unidos o en cualquier otro país”, expresó.