“Salud, bienestar y amor”: el mensaje de Año Nuevo de Claudia Sheinbaum

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco del cierre de año, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, envió un mensaje de Año Nuevo a las familias mexicanas que viven tanto en el país como en el extranjero, en el que expresó sus mejores deseos para 2026.
A través de un mensaje difundido este 31 de diciembre de 2025, Sheinbaum dirigió palabras especiales a las y los connacionales que residen en Estados Unidos y en otras partes del mundo, a quienes llamó a pasar estas fechas cerca de sus seres queridos.
“Hoy, último día del año, quiero desearles todo lo mejor a todas las familias mexicanas, a las que estamos en México y a las que se encuentran en Estados Unidos o en cualquier otro país”, expresó.
La mandataria señaló que estas fechas son un momento propicio para la reflexión y el recuento de lo vivido durante el año que concluye, así como para formular buenos deseos para el ciclo que comienza.
“Quiero desearles a todas y a todos salud, mucho bienestar y, sobre todo, mucho amor a sus familias, al prójimo y a nuestra patria, a México”, afirmó.
Finalmente, Sheinbaum reiteró su compromiso de continuar trabajando en favor del país durante el próximo año. “Que sepan que el próximo año me seguiré dedicando en cuerpo y alma por el bien de todas y de todos los mexicanos. Que viva México. Feliz Año Nuevo”, concluyó.
BCT