Salinas Pliego presume su nuevo helicóptero Leonardo AW139 valuado en más de 200 mdp

El Leonardo AW139 es un helicóptero biturbina de categoría intermedia, fabricado por la empresa italiana Leonardo. Puede alcanzar velocidades de hasta 300 km/h, tiene un alcance aproximado de 1,000 kilómetros y una capacidad máxima de 15 pasajeros, según configuración interior. Es considerado uno de los modelos más vendidos y utilizados en su clase por gobiernos, empresas energéticas y cuerpos de rescate a nivel internacional.

Su diseño permite adaptarse tanto a misiones críticas (ambulancia aérea, operaciones offshore, búsqueda y rescate) como a traslados ejecutivos de alto nivel. En su versión VIP puede incluir conectividad satelital, asientos personalizados, acabados de lujo, aislamiento acústico y sistemas de entretenimiento, convirtiéndolo en una oficina aérea completamente funcional.

El precio estimado de un AW139 nuevo oscila entre los 11 y 15 millones de dólares, es decir, aproximadamente entre 200 y 270 millones de pesos mexicanos, dependiendo equipamiento y acabados. Su configuración de doble motor le brinda mayor seguridad operativa, incluso en condiciones meteorológicas adversas o misiones exigentes.