Salinas Pliego presume su nuevo helicóptero Leonardo AW139 valuado en más de 200 mdp

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego dio a conocer este lunes que recientemente adquirió un helicóptero Leonardo AW139, aeronave considerada de alto rendimiento y utilizada en operaciones ejecutivas, de seguridad y rescate en distintos países.
La información fue publicada por el propio Salinas Pliego en su cuenta oficial de X (@RicardoBSalinas), donde compartió una imagen de la aeronave y escribió: "Por cierto, no les había contado, pero los Reyes Magos me trajeron un Leonardo AW139". En el mismo mensaje indicó que se encontraba en tránsito hacia Washington D.C., luego de una visita a Las Vegas.
El Leonardo AW139 es un helicóptero biturbina de categoría intermedia, fabricado por la empresa italiana Leonardo. Puede alcanzar velocidades de hasta 300 km/h, tiene un alcance aproximado de 1,000 kilómetros y una capacidad máxima de 15 pasajeros, según configuración interior. Es considerado uno de los modelos más vendidos y utilizados en su clase por gobiernos, empresas energéticas y cuerpos de rescate a nivel internacional.
Su diseño permite adaptarse tanto a misiones críticas (ambulancia aérea, operaciones offshore, búsqueda y rescate) como a traslados ejecutivos de alto nivel. En su versión VIP puede incluir conectividad satelital, asientos personalizados, acabados de lujo, aislamiento acústico y sistemas de entretenimiento, convirtiéndolo en una oficina aérea completamente funcional.
El precio estimado de un AW139 nuevo oscila entre los 11 y 15 millones de dólares, es decir, aproximadamente entre 200 y 270 millones de pesos mexicanos, dependiendo equipamiento y acabados. Su configuración de doble motor le brinda mayor seguridad operativa, incluso en condiciones meteorológicas adversas o misiones exigentes.
Aunque su adquisición fue compartida por el empresario en tono festivo, el modelo AW139 también representa un activo estratégico en movilidad, por su velocidad, autonomía y comodidad. Este tipo de aeronaves es común entre ejecutivos con agendas de alta demanda, donde el tiempo y la eficiencia son factores clave.
rmr