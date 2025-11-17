Salinas Pliego orquestó la marcha de la Gen Z: Clara Brugada

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, lanzó una fuerte acusación contra el empresario Ricardo Salinas Pliego, a quien señaló como responsable de incitar a la violencia durante la marcha de la llamada Generación Z, realizada el sábado pasado en la capital del país.
La mandataria capitalina afirmó que la movilización no fue espontánea ni organizada por jóvenes inconformes, sino que tuvo un origen político, impulsado por grupos de oposición con un claro propósito de confrontación contra el movimiento de la Cuarta Transformación.
"Todos tienen derecho a manifestarse, pero esta marcha fue impulsada por la oposición", expresó Brugada, al tiempo que reiteró que la CDMX es una capital de derechos donde diariamente se realizan, en promedio, 15 manifestaciones pacíficas.
Brugada insistió en que la manifestación del fin de semana no representa el espíritu habitual de las protestas ciudadanas en la capital, y que en este caso se “usó la cobertura del nombre de otros movimientos juveniles” para disfrazar intereses externos.
Sin mencionar directamente su nombre en un inicio, la mandataria describió al presunto organizador como “un multimillonario molesto porque ahora tiene que pagar impuestos” y dueño de una importante concesión televisiva en el país.
Finalmente, la jefa de Gobierno reiteró su compromiso con garantizar el derecho a la libre manifestación, aunque advirtió que su administración no permitirá que actores políticos o económicos aprovechen este derecho para generar confrontaciones sociales.
RPO