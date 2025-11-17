Salinas Pliego orquestó la marcha de la Gen Z: Clara Brugada

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, lanzó una fuerte acusación contra el empresario Ricardo Salinas Pliego, a quien señaló como responsable de incitar a la violencia durante la marcha de la llamada Generación Z, realizada el sábado pasado en la capital del país.

La mandataria capitalina afirmó que la movilización no fue espontánea ni organizada por jóvenes inconformes, sino que tuvo un origen político, impulsado por grupos de oposición con un claro propósito de confrontación contra el movimiento de la Cuarta Transformación.

"Todos tienen derecho a manifestarse, pero esta marcha fue impulsada por la oposición", expresó Brugada, al tiempo que reiteró que la CDMX es una capital de derechos donde diariamente se realizan, en promedio, 15 manifestaciones pacíficas.