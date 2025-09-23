Salinas Pliego habría pagado fianza de 25 mdd en EE.UU para evitar arresto, reportan

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego habría pagado una fianza de 25 millones de dólares en Estados Unidos para evitar ser arrestado por un adeudo con la compañía AT&T, de acuerdo con un reporte de Bloomberg.

La disputa se originó tras la compra del negocio mexicano de telecomunicaciones de Salinas Pliego por parte de AT&T en 2014. En 2020, la empresa estadounidense presentó una demanda en tribunales de Nueva York, argumentando que el empresario debía cubrir impuestos relacionados con la transacción.

Bloomberg señala que AT&T obtuvo un fallo a su favor, lo que llevó a que se ordenara al empresario pagar 20 millones de dólares. Sin embargo, al no cubrir el monto en tiempo y forma, la jueza Andrea Masley, de la Corte Suprema de Nueva York, declaró a Salinas Pliego en desacato.

“La jueza ordenó que debía pagar a AT&T 20 millones de dólares en un plazo de dos semanas o enfrentar prisión hasta que cumpliera con la sentencia”, indicó el medio financiero.