Salinas Pliego en aprietos por deuda millonaria en EU

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un juez federal en Nueva York ordenó al empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego cesar las demandas interpuestas en México con las que busca evitar el pago de una deuda que actualmente supera los 580 millones de dólares, correspondiente a bonos emitidos en 2017 por su televisora TV Azteca.

La resolución fue emitida por el juez Paul Gardephe, quien recordó a Salinas que, al emitir dicha deuda, aceptó someterse exclusivamente a la jurisdicción de las leyes del estado de Nueva York.

La deuda en cuestión proviene de bonos adquiridos por diversos inversionistas en 2017. En 2022, TV Azteca promovió una serie de demandas en tribunales mexicanos contra esos mismos acreedores, en un intento por evitar el pago argumentando impactos financieros derivados de la pandemia por Covid-19.

Estas acciones legales han sido señaladas por el juez estadounidense como intentos de evadir responsabilidades previamente pactadas, dado que Salinas Pliego se comprometió a regirse por la ley de Nueva York en caso de controversias legales.

Tras difundirse la decisión judicial, Grupo Salinas emitió un comunicado firmado por Luciano Pascoe, director general de Estrategia Digital, donde calificó la resolución como “contraria a derecho” y acusó a los acreedores de actuar con hostilidad.

“Nuestra prioridad es alcanzar un acuerdo satisfactorio para todas las partes”, expresó el documento, que también señala que la postura de los tenedores de bonos no permite una solución negociada.

Este revés legal en Estados Unidos se suma a los problemas fiscales de Salinas Pliego en México. Apenas la semana pasada, el empresario solicitó públicamente a la presidenta Claudia Sheinbaum la creación de una mesa de negociación para resolver su deuda con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), misma que se estima en varios miles de millones de pesos.

La presidenta respondió de forma categórica que la deuda con el fisco no está sujeta a negociación, en una postura que refleja un endurecimiento del gobierno federal hacia grandes contribuyentes.