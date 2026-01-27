Salinas Pliego deberá pagar 67 millones más al SAT tras fallo de la SCJN

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La deuda fiscal del empresario Ricardo Salinas Pliego continúa en aumento, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) le cobre 67 millones de pesos adicionales.

De acuerdo con lo informado, la SCJN determinó que el SAT sí está facultado para fiscalizar de manera directa a una sociedad que opera bajo el régimen de consolidación fiscal, lo que permitió validar el cobro contra la empresa Nueva Elektra del Milenio.

La resolución se deriva de irregularidades detectadas en el ejercicio fiscal de 2012, cuando la empresa propiedad de Salinas Pliego declaró pérdidas mayores a las reales. Tras identificar dichas inconsistencias, la autoridad fiscal impuso una multa, misma que fue impugnada, pero finalmente confirmada por el máximo tribunal del país.

Con este fallo, la SCJN determinó que el SAT puede proceder con el cobro de 67 millones de pesos, monto que se suma a los más de 51 mil millones de pesos que el empresario mantiene pendientes por diversos créditos fiscales.