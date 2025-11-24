Salinas Pliego afirma que no invertirá más en México bajo gobierno de Morena

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas y propietario de TV Azteca, aseguró que mientras gobierne el régimen de la Cuarta Transformación (4T), sus empresas no realizarán nuevas inversiones en México.
A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de X (antes Twitter), Salinas Pliego acusó al gobierno de Morena de ser un "régimen comunista" conformado por personajes “criminales y corruptos”.
“En mis empresas, por ningún motivo haremos nuevas inversiones en México. Primero hay que sacar al régimen comunista de Morena y sus criminales y corruptos personajes de la 4T”, escribió.
El comentario se dio como respuesta a una publicación de Claudio X. González, quien citó al analista Luis Rubio señalando que la 4T avanza en el desmantelamiento institucional del país, lo cual —según ambos— ahuyenta la inversión privada.
Este mensaje se suma a una serie de declaraciones y enfrentamientos recientes entre Salinas Pliego y el gobierno federal, encabezado por la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo. La raíz del conflicto se encuentra en una serie de adeudos fiscales por parte de sus empresas, que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) exige saldar. Se estima que la cifra supera los 48 mil millones de pesos.
La postura del gobierno ha sido clara: no hay espacio para negociaciones políticas en materia fiscal.
Por su parte, Salinas Pliego sostiene que existe una campaña de persecución y censura en su contra y acusa que TV Azteca está siendo presionada económicamente por su línea editorial crítica hacia la 4T.
rmr