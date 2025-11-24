Salinas Pliego afirma que no invertirá más en México bajo gobierno de Morena

A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de X (antes Twitter), Salinas Pliego acusó al gobierno de Morena de ser un "régimen comunista" conformado por personajes “criminales y corruptos”.

“En mis empresas, por ningún motivo haremos nuevas inversiones en México. Primero hay que sacar al régimen comunista de Morena y sus criminales y corruptos personajes de la 4T”, escribió.

El comentario se dio como respuesta a una publicación de Claudio X. González, quien citó al analista Luis Rubio señalando que la 4T avanza en el desmantelamiento institucional del país, lo cual —según ambos— ahuyenta la inversión privada.